Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:10

21 сентября прошлого года правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива, объяснив эту меру стабилизацией внутреннего рынка. При этом отмечалось, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, снизить цены для потребителей, а заодно эффективно пресечь так называемый «серый экспорт» - вывоз за рубеж топлива, приобретенного для внутреннего рынка. Топливный кризис в России накануне и в разгар уборочного сезона, то есть летом и осенью, стал традиционным. И это несмотря на колоссальные объемы нефтедобычи и десятки нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому заявления чиновников о том, что запрет носит временный характер, звучат обыденно, поскольку все прекрасно понимают - дефицит топлива для отечественного сельского хозяйства, тем более, в период уборочной кампании и посевных работ, абсолютно недопустим.

Тем не менее на этот раз знакомые еще с советских времен тезисы и заявления прозвучали как-то неуверенно. Стоимость топлива в России начала резко расти с февраля прошлого года, сразу после введения западных санкций в отношении российских нефтепродуктов, включавших в себя эмбарго Евросоюза и потолок цен от стран G7. К середине лета оптовые цены начали обновлять исторические максимумы в ежедневном режиме. Тогда же вице-премьер РФ Александр Новак указывал, что правительство уже приняло меры, и ситуация не распространится на розничную стоимость топлива. Но к концу августа стало исчезать горючее на заправках и резко расти цена. Проблемы синхронно возникли более чем в десяти регионах страны. Особенно остро на ситуацию реагировали аграрии. Основной причиной трудностей в правительстве РФ называли сложности с логистикой, серый экспорт и недобросовестность участников рынка. А президент Владимир Путин назвал причиной несвоевременную реакцию Кабинета министров РФ на изменения мирового рынка в связи с ростом цен на нефть. Остановка экспорта действительно позволила резко увеличить поставки на внутренний рынок, чтобы не только обеспечить моментальный высокий спрос, в том числе в сельском хозяйстве, но и наполнить опустевшие хранилища нефтебаз. Чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке моторного топлива, правительство РФ продлило запрет на экспорт топлива до 17 ноября. Что несколько выровняло ситуацию на местном рынке и ослабило внимание правительства к этому вопросу.

И, как выяснилось, напрасно. С начала нового года на российскую энергетику обрушилось новое бедствие – атаки украинских дронов. Причем география ударов по российским НПЗ и нефтехранилищам динамично ширится. С начала года по меньшей мере шесть крупных российских предприятий топливной промышленности подверглись атакам беспилотников. Российские власти обвиняют в налетах Украину. Киев же свою причастность к ударам по российским топливным предприятиям официально не подтверждает, но и не оспаривает. И если в прошлую зиму Россия регулярно атаковала украинскую инфраструктуру, в том числе иранскими дронами-камикадзе, то теперь, похоже, она сталкивается с аналогичной угрозой. При этом разница существенная - Украине на помощь оперативно приходили многие страны, в том числе и Азербайджан. А вот России такую помощь ждать неоткуда. Ведь для сложнейшего ремонта нефтеперерабатывающих заводов требуется множество санкционных деталей, закупать которые становится все сложнее. И еще одно отличие: в прошлую зиму Россия бомбила электростанции и подстанции, которые Киев с помощью Запада быстро восстанавливал. А украинские дроны направлены, в основном, на НПЗ. Словом, на Россию все навалилось разом – санкции, атаки дронов, отказ ряда потребителей от топлива, нарушение коммуникаций… Труднее стало продавать и нефть. С другой стороны, казалось бы, при такой ситуации на переработку можно пустить больше нефти и закрыть часть внутренних потребностей в топливе. Но, видимо, мощностей все-таки не хватает. И власти РФ планируют ввести на полгода, с 1 марта, временный запрет на экспорт бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.