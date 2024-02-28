Евросоюз: Турция может помочь Азербайджану и Армении

Турция может помочь в установлении мира на Южном Кавказе, заявил спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.



«Мир в регионе возможен. Он должен предусматривать разблокирование границ между Арменией и Азербайджаном в соответствии с Алма-Атинской декларацией, включая обеспечение связи основной части Азербайджана с Нахчываном», - сказал Клаар.