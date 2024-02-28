Им предъявлены обвинения во взяточничестве и других нарушениях.

Гендиректор Республиканского наркологического центра Эльшан Мустафаев и замдиректора Замин Алиев арестованы в рамках дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры и Минздрава Азербайджана.

В заявлении говорится, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в результате проведенных оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями гендиректора Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения Эльшана Мустафаева и его заместителя Замина Алиева.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Мустафаев, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, и его заместитель Замин Алиев брали взятки у лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, чтобы размещать их в соответствующих отделениях Центра. Незаконные действия этих лиц были выявлены оперативно-техническими мероприятиями, они были задержаны с поличным, в результате проведенных обысков изъяты важные документы и другие вещественные доказательства по делу.

На основании собранных предварительных доказательств Эльшан Мустафаев и Замин Алиев были задержаны в качестве подозреваемых, им предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (повторное получение взятки группой лиц, ранее вступивших в сговор) УК Азербайджана, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению иных лиц, причастных к совершению преступных деяний.

Общественность будет проинформирована о ходе следствия.