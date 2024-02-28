Кремль о похоронах Навального

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон. Он подчеркнул, что в Кремле не могут дать оценку Навальному как политической фигуре, передает РИА Новости.

Песков отметил, что те, «кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, будут нести ответственность по закону». О каких «несанкционированных акциях» идет речь, Песков не уточнил.

На вопрос, как в Кремле оценивают тот факт, что у храма, где состоится отпевание Навального, собираются люди, пресс-секретарь президента сказал: «Я уже отвечал на этот вопрос. Здесь нужно исходить из того, что я уже сказал ранее».