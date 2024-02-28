Переговоры Байрамова и Лаврова в Анталье ОБНОВЛЕНО 15:50
В Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД России Сергея Лаврова, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
На встрече министров обсуждалась двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между Азербайджаном и Россией и постконфликтная ситуация в регионе.
***15:13
Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели переговоры на полях Анталийского дипломатического форума. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.