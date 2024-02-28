Сеть магазинов Kontakt запустила кампанию, которую в марте все ждут с нетерпением. Прямо с этого же дня и до 10 марта вы можете воспользоваться скидками до 50% на наличные покупки в рамках кампании на 8 Марта – "Поделись заботой". Эксклюзивным условием кампании является возможность "Купи сейчас, начни платить через 3 месяца".

Итак, с сегодняшнего дня вы можете купить смартфоны, ноутбуки и планшеты без процентов и первоначального взноса в рассрочку на 18 месяцев и начать платить через 3 месяца. Кроме того, вы можете приобрести наушники и смарт-часы без процентов и первоначального взноса в рассрочку на 18 месяцев, а телевизор, предметы домашнего обихода, посуду, домашний текстиль и мебель – без процентов и первоначального взноса в рассрочку на 24 месяца.

Все возможности кампании также действительны в онлайн-магазине kontakt.az. А теперь, не заставляя вас слишком долго ждать, мы предлагаем вашему вниманию предложения, с помощью которых вы сможете поделиться своей заботой. Итак:

Утюг-фен Philips с максимальной температурой 230°C с 6 режимами при наличной покупке не за 120 , а со скидкой 50% всего за 60 AZN;

с максимальной температурой 230°C с 6 режимами при наличной покупке не за , а со скидкой 50% всего за AZN; Белый набор приданого от Schafer из 11 предметов не за 400, а всего за 200 AZN;

из 11 предметов не за 400, а всего за AZN; Пылесос Philips мощностью 1900 Вт не за 500, а всего за 300 AZN;

А при покупке в рассрочку вы можете купить:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 256 ГБ с эксклюзивным предложением всего за 29 AZN в месяц;

256 ГБ с эксклюзивным предложением всего за AZN в месяц; Телевизор Toshiba с экраном 109 см и разрешением 4K всего за 37 AZN в месяц.

Так что отправляйтесь в ближайший магазин сети, ведь праздник – хороший предлог поделиться своей заботой с дамами в вашей жизни.

Kontakt от всего сердца поздравляет всех дам с наступающим Международным женским днем 8 Марта!