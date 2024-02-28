Министр Шахбазов: Роль Азербайджана в энергобезопасности Европы вышла на новый уровень

Консультативный совет вступает в новую эру как платформа, продвигающая справедливый энергетический переход путем успешной интеграции вопросов энергетической безопасности и энергетического перехода. Такое мнение высказал министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

По словам министра, это мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею Консультативного совета и знаменательно тем, что проводится накануне COP29, на котором лидерство в глобальном энергетическом переходе передано Азербайджану. Развитие Южного газового коридора и наращивание поставок газа, создание Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора и обеспечение возобновляемыми источниками энергии - новый этап в энергетической безопасности региона и стран Европы.

Говоря об увеличении поставок газа, министр отметил, что Азербайджан уже приступил к реализации этого важного приоритета расширенного стратегического и энергетического партнерства с Европейским союзом: «В результате экспорт газа в Европу вырос на 45%, а количество стран-поставщиков увеличилось до 8. В прошлом году в Европу было экспортировано 11,9 млрд кубометров, в Турцию – 9,5 млрд кубометров, а в Грузию – 2,5 млрд кубометров газа. Использование Трансбалканского газопровода в качестве дополнительного маршрута также играет свою роль в этой динамике роста. С этого года дополнительные объемы, предоставляемые Азербайджаном, являются источником поставок в Сербию и по Трансадриатическому газопроводу (TAP) на этапе его расширения. Все это, а также мероприятия, осуществленные в рамках разработки проектов «Апшерон - Фаза 1», «АЧГ - deep-gas («глубокий газ»)», «Умид - Фаза 2» и «Карабах», являются явными показателями усилий и надежного партнерства Азербайджана в нынешних условиях».

Было отмечено, что экспорт в Европу 5 ГВт из запланированных до 2030 года 10 ГВт мощностей производства зеленой энергии посредством «зеленых коридоров» через Черное море и Турцию, а также сотрудничество со странами Центральной Азии также будут способствовать «зеленому переходу».