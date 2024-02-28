Европейская ассоциация каноэ ECA во второй раз включила международную регату «Кубок Президента-2024» в официальный календарь. На официальном сайте ассоциации опубликована обширная статья о регате. В статье предоставлена информация о приезде команд-участниц в Баку, церемонии открытия, соревнованиях и днях закрытия.

Согласно утвержденному расписанию, команды-участницы прибудут в Баку 29 апреля 2024 года. Днем позже в Мингячевире пройдет официальная церемония открытия и парад международной регаты «Кубок президента-2024». 1 мая на Суговушанском водохранилище пройдут забеги на 200 метров на одноместных-байдарках и каноэ. Регата продолжится 2-3 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире. Финал соревнований состоится 3 мая.

Европейская ассоциация каноэ ECA также сообщила, что в Азербайджане пройдет презентация нового гребного бассейна. 4 мая состоится церемония открытия Кондаланчайского водохранилища в Физулинском районе. 5 мая команды отправятся домой.

Напомним, что международная регата «Кубок Президента-2023» вошла в официальный календарь Европейской ассоциации каноэ.