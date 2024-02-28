Азербайджанец приобретает фармацевтического гиганта Турции

Председатель совета директоров фармацевтической компании World Medicine İlaç Рушен Календер и его азербайджанский партнер Орхан Алиев купят компанию Rompharm İlaç, которая считается одной из компаний-гигантов турецкой фармацевтической промышленности. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, если сделка состоится, партнеры приобретут 100% акций компании.

World Medicine İlaç была основана в 2011 году. Компания осуществляет экспорт более чем в 50 стран. World Medicine İlaç имеет широкий производственный портфель, включающий более 450 фармакологических продуктов в области офтальмологии, неврологии, эндокринологии, кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, урологии, пульмонологии и других областей медицины.

Открытое в 2015 году производственное предприятие компании, у которой также есть научно-исследовательская лаборатория в штаб-квартире в Стамбуле, имеет площадь 12 800 квадратных метров. У компании также есть инвестиции в Алжире и Румынии.

Rompharm, расположенный в городе Текирдаг, начал производство в Румынии в 2004 году. Он вышел на турецкий рынок в 2015 году и производит стерильные инъекционные растворы и глазные капли. Годовая производственная мощность завода Rompharm в Турции составляет 130 миллионов единиц.