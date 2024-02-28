Макрон и Шольц не ладят. Это вредит Украине

Макрон на парижском саммите европейских лидеров призвал увеличить помощь Украине, а идея французского лидера относительно возможного размещения западных войск в Украине противоречит желаниям Офиса Шольца.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. Их конфликт может вредить Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, выступление Макрона показало неприязнь к Шольцу, особенно когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

По словам французского чиновника, Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. Bloomberg пишет об "отсутствии химии" между ними с первого дня.

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, лучше умеющего издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный для Украины момент.

Спикер немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцом, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", - сказал спикер.

В Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.