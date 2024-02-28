Эрдоган: Будем мириться с Арменией в координации с Азербайджаном
Турция продолжит процесс нормализации отношений с Арменией в координации с Азербайджаном. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе выступления на церемонии открытия Дипломатического форума в Анталье.
По словам Эрдогана, после освобождения Карабаха Турция продолжит начатый с Арменией процесс нормализации в координации с Азербайджаном.
Он также добавил, что его страна предпримет все необходимые шаги для усиления тюркского мира.
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