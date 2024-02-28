Министерство энергетики подписало документы с Nobel Energy, Elecnor и WindEurope фото
В Баку в рамках 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике подписаны документы о сотрудничестве в области возобновляемой энергии.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством энергетики и компанией Nobel Energy, предусматривает сотрудничество по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Джебраильском районе, а также по производству, продаже и потреблению электроэнергии. Согласно документу, планируется строительство солнечной электростанции общей мощностью 100 МВт, при этом на начальном этапе будет вырабатываться 50 МВт, на следующем - еще 50 МВт.
Также подписан документ о сотрудничестве между Министерством энергетики и испанской компанией Elecnor. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по проекту возобновляемой энергетики в Азербайджане предполагает совместную деятельность по реализации проекта ветряной электростанции мощностью 70 МВт в Гарадагском районе. В этом контексте будет осуществляться также сотрудничество по развитию проектов ветровой и солнечной энергетики, включая сбор и анализ данных измерения параметров ветра, а также системы хранения энергии.
Наряду с этим, между Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана и WindEurope подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики. Документ предусматривает исследование возможностей получения компонентов ветровой энергетики из местных и европейских источников, реализацию ветроэнергетических проектов, обмен знаниями и передовым опытом по развитию интерконнекторов для обеспечения производимой электроэнергии, а также сотрудничество по Каспийско-Черноморско-Европейскому зеленому энергетическому коридору.