В Баку в рамках 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике подписаны документы о сотрудничестве в области возобновляемой энергии.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством энергетики и компанией Nobel Energy, предусматривает сотрудничество по строительству солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Джебраильском районе, а также по производству, продаже и потреблению электроэнергии. Согласно документу, планируется строительство солнечной электростанции общей мощностью 100 МВт, при этом на начальном этапе будет вырабатываться 50 МВт, на следующем - еще 50 МВт.