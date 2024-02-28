Ровшан Наджаф станет новым президентом АФФА?

Сегодня на заседании Исполкома АФФА, которое состоялось в Гяндже, действующий президент Ассоциации Ровнаг Абдуллаев официально заявил о том, что не будет подавать свою кандидатуру на новый срок.

Впрочем, это не стало каким-то уж особым откровением. То, что Абдуллаев не останется на своем посту, было понятно и до сегодняшнего собрания Исполкома.

Отчетно-выборная конференция состоится 2 апреля. Наверняка уже в ближайшие дни будет объявлена основная кандидатура на пост президента АФФА. Есть немалая вероятность того, что новым главой Ассоциации станет нынешний президент SOCAR Ровшан Наджаф. В таком случае остается лишь догадываться, насколько серьезные изменения произойдут на руководящих постах в АФФА.