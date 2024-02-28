Эрдоган: «Мы не смогли остановить войну»

Инициативы Турции по поиску мира между Россией и Украиной не были реализованы из-за отсутствия поддержки, фактически саботированы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии Анталийского дипломатического форума.

«Война России и Украины идет больше двух лет. В Анталье был дан старт стамбульскому (мирному) процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня.

Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована», - сказал турецкий лидер.

Он отметил, что кризисы «в Сирии, Йемене, Ливии и Украине показали, что нынешняя международная система полностью лишена эффективности». «Но более всего банкротство этой системы, основанной на правилах, очевидно в Газе. То, что происходит в Газе – это определенно не война, это попытка геноцида. СБ ООН, международные организации не сделали шагов, чтобы остановить кровопролитие», - сказал Эрдоган.