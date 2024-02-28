В рамках программы Министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории. Так, 1 марта Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ETMGİ) Минздрава провел в городе Лачин информативно-просветительскую акцию и консультации на тему репродуктивного здоровья среди девочек подросткового возраста.

Программа «Великое возвращение на территории, освобожденные от оккупации», является одним из основных приоритетов Азербайджанской Республики.

Акушеры-гинекологи ETMGİ выступили с тематическими презентациями. Врачи института сообщили, что в подростковом возрасте в организме происходит целый комплекс изменений. Также была подчеркнута важность регулярных осмотров в женской консультации при планировании ребенка. Кроме того, даны консультации по правилам личной гигиены.

После выступлений проведены обсуждения по теме и даны ответы на вопросы участников мероприятия.

В ходе мероприятия были представлены картины, посвященные репродуктивному здоровью девочек подросткового возраста, и розданы информативные буклеты.

В просветительском мероприятии и акции приняли участие около 100 девочек подросткового возраста и их родители.