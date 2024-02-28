Болгария отказалась от российской нефти
С 1 марта от российских нефтяных поставок отказалась Болгария — последняя страна Евросоюза, которая продолжала получать баррели из РФ морем после введения эмбарго в прошлом году, сообщает Novinite.
Хотя Брюссель предоставил Болгарии поблажку и разрешил продолжать закупки в РФ до конца 2024 года, власти страны приняли решение досрочно присоединиться к нефтяному эмбарго. Соответствующее решение болгарский парламент объяснил необходимостью прекратить «прямое финансирование России на фоне продолжающейся геополитической напряженности».
В конце 2023 года Болгария закупала ежедневно до 200 тысяч баррелей нефти из России, снабжая принадлежащий «ЛУКОЙЛ» НПЗ в Бургасе, единственный в стране. Для завода мощностью 8,8 млн тонн в год, которым «ЛУКОЙЛ» владеет с 1999 года вместе с сетью из 500 АЗС, был введен 60-процентный налог на прибыль. Он будет действовать до тех пор, пока российская компания не избавится от бизнеса в стране.