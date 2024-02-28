Вопросы авиабезопасности обсудили в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Состоялось 6-е заседание Межведомственной комиссии аэропорта по авиационной безопасности при участии руководящего состава ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства гражданской авиации, силовых структур в сфере воздушного транспорта и других авиационных субъектов. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В рамках заседания были обсуждены насущные вопросы, связанные с обеспечением авиационной безопасности на пассажирских и грузовых терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также внедрения передовых технологий и практик для повышения уровня безопасности пассажиров.

На мероприятии были определены стратегические направления развития авиационной безопасности на будущее с целью обеспечения эффективной работы авиационной инфраструктуры, была подчеркнута необходимость широкого применения культуры авиационной безопасности и особо отмечена необходимость совместного сотрудничества.

Отметим, что Межведомственная комиссия регулярно проводит заседания по направлению обеспечения авиационной безопасности в Азербайджане.