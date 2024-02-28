Году Нисанову вручили орден «Достлуг»

Российскому предпринимателю, председателю совета директоров компании «Киевская площадь» Году Нисанову вручен орден «Достлуг».

Вручение награды состоялось в посольстве Азербайджана в Москве. Год Нисанов награжден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал: «Я с большим удовольствием выполняю поручение президента Азербайджана Ильхама Алиева и хочу вручить Вам орден «Достлуг», которого Вы удостоены за заслуги перед нашей страной. Вы много делаете для представителей Азербайджана, живущих в России, помогаете нашим соотечественникам».