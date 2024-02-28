Году Нисанову вручили орден «Достлуг»
Российскому предпринимателю, председателю совета директоров компании «Киевская площадь» Году Нисанову вручен орден «Достлуг».
Вручение награды состоялось в посольстве Азербайджана в Москве. Год Нисанов награжден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал: «Я с большим удовольствием выполняю поручение президента Азербайджана Ильхама Алиева и хочу вручить Вам орден «Достлуг», которого Вы удостоены за заслуги перед нашей страной. Вы много делаете для представителей Азербайджана, живущих в России, помогаете нашим соотечественникам».
Посол отметил работу, которую Год Нисанов проводит в Красной Слободе и в других регионах Азербайджана: «Мы гордимся, что выходцы из Азербайджана достойно представляют нашу Родину. Очень рад Вашим достижениям и хочу пожелать Вам еще больших успехов».
В то же время Год Нисанов заявил, что эта награда – награда всех азербайджанцев: «Орден «Достлуг» не только мой – это награда всех моих соотечественников, которые душой болеют за Азербайджан. Азербайджан – часть нашей жизни, и мы с радостью приезжаем в Азербайджан. Где бы мы ни были, наша судьба связана с Азербайджаном».