Азербайджанские саперы очищают Карабах от «сюрпризов» армян фото; видео
В рамках мер, реализуемых инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии, с начала нынешнего года по 1 марта от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 205 гектаров земли. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, на сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 36 260 гектаров освобожденных территорий. В целом обнаружено 10 440 единиц противопехотных, 3 301 единица противотанковых и 12 693 единицы неразорвавшихся боеприпасов.
Обнаруженные мины и неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе взрывчатые вещества, изготовленные кустарными способами, уничтожаются путем подрыва и сжигания в специально отведенных местах с учетом мер безопасности.
При очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры.