В рамках мер, реализуемых инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской армии, с начала нынешнего года по 1 марта от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 205 гектаров земли. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 36 260 гектаров освобожденных территорий. В целом обнаружено 10 440 единиц противопехотных, 3 301 единица противотанковых и 12 693 единицы неразорвавшихся боеприпасов.