Спецпредставитель Евросоюза оптимистично настроен

Работу над мирным договором между Азербайджаном и Арменией можно завершить уже в этом году. Об этом заявил на дипломатическом форуме в Анталье спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.

«Главы государств должны взять на себя ответственность и подписать соглашение. Будучи человеком, который многие годы трудился над этим процессом, я убежден, что это достижимо уже в текущем году», – сказал дипломат.

По словам Клаара, для установления долгосрочного мира необходимо достижение соглашения, которое будет воспринято всеми сторонами как справедливое.

Спецпредставитель ЕС считает, что в контексте Армении и Азербайджана следует опираться на уже заключенные соглашения, включая делимитацию границ на основе линий разграничения между Азербайджанской и Армянской ССР на момент подписания Алма-Атинской декларации в 1991 году.

Соглашение должно включать открытие границы для перемещения людей и товаров, в том числе через юг Армении, из основной части Азербайджана в Нахчыван, добавил он.