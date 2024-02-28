В Сирии убит высокопоставленный офицер КСИР
В результате атаки с воздуха на виллу в городе Баниас на западе Сирии убиты три человека. Один из них – высокопоставленный командир КСИР. Об этом сообщают израильские СМИ.
Приводится имя убитого офицера – военный советник Реза Зарауи. Он был высокопоставленным командиром морского подразделения КСИР. Это официально признали и иранские СМИ. Про двух других убитых известно, что они «не граждане Сирии». В соцсетях распространяется информация, что речь также идет об офицерах.
Ранее сообщалось, что три мощных взрыва прогремели в сирийском портовом городе Баниас и его окрестностях рано утром в пятницу, 1 марта. Что взорвалось и почему, не уточняется. Возможно, речь идет об ударах ЦАХАЛа.
По данным сирийского оппозиционного сайта «Нурс», речь идет об израильском ударе по вилле, которая была арендована несколько дней назад для иранских офицеров, покинувших район ас-Сайеда Зейнаб к югу от Дамаска из-за опасений точечной ликвидации. Речь идет об офицерах Корпуса стражей исламской революции. Город Баниас находится примерно в 300 километрах от израильской границы.