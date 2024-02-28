В Сирии убит высокопоставленный офицер КСИР

В результате атаки с воздуха на виллу в городе Баниас на западе Сирии убиты три человека. Один из них – высокопоставленный командир КСИР. Об этом сообщают израильские СМИ.

Приводится имя убитого офицера – военный советник Реза Зарауи. Он был высокопоставленным командиром морского подразделения КСИР. Это официально признали и иранские СМИ. Про двух других убитых известно, что они «не граждане Сирии». В соцсетях распространяется информация, что речь также идет об офицерах.