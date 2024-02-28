«Байрактары» в Албании

Партия беспилотных летательных аппаратов Bayraktar прибыла в Албанию, заявил министр обороны Нико Пелеши.

«Дроны Bayraktar, известные своей эффективностью и передовыми технологиями, теперь в Албании! Уже два дня ведется сборка и параллельно ведется монтаж вспомогательной инфраструктуры для их эксплуатации и управления», - написал Пелеши на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографии БПЛА, добавив, что это событие является символом «приверженности модернизации и инновациям в наших Вооруженных Силах».