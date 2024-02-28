Компания «166 Грузоперевозки и логистика» продолжает поддержку семей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

На этот раз компания провела встречу с более чем 20 семьями шехидов.

Как сообщает haqqin.az, сотрудники компании познакомили детей со сферами деятельности компании, с профессиями, которые они, возможно, выберут в будущем.

Затем певица Чинара Меликзаде вместе с детьми шехидов исполнила песни. Певица и руководство компании преподнесли малышам подарки.