Сюрприз детям героев Карабаха от «166 Грузоперевозки и логистика» фото; видео
Компания «166 Грузоперевозки и логистика» продолжает поддержку семей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.
На этот раз компания провела встречу с более чем 20 семьями шехидов.
Как сообщает haqqin.az, сотрудники компании познакомили детей со сферами деятельности компании, с профессиями, которые они, возможно, выберут в будущем.
Затем певица Чинара Меликзаде вместе с детьми шехидов исполнила песни. Певица и руководство компании преподнесли малышам подарки.
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