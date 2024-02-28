Что обсудил Хакан Фидан с Араратом Мирзояном

Главы МИД Турции и Армении - Хакан Фидан и Арарат Мирзоян провели встречу на полях дипломатического форума в Анталье, сообщает МИД Армении.

В ходе встречи обсуждался процесс нормализации отношений между странами. Стороны подтвердили готовность к достижению полноценного урегулирования. Они также обменялись мнениями относительно конкретных шагов в этом направлении. Министры обсудили международные и региональные вопросы.

Во встрече принимали участие также специальные представители двух стран по вопросам урегулирования отношений.