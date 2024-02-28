Джейхун Наджафов, собкор 20:50

В Азербайджане угрожающими темпами растет число убийств и нанесений телесных повреждений различной степени тяжести, квалифицируемых как домашнее или семейно-бытовое насилие. С годами они все больше принимают очертания классического фемицида, то есть преступлений, совершенных на почве ненависти к женщинам. Адвокат Зибейда Садыгова, представляя читателям haqqin.az результаты мониторинга домашнего насилия за неполных два месяца 2024 года, которые она опубликовала в социальных сетях, обращает внимание общественности на то, что причины большинства случаев суицида, бегства и исчезновения женщин носят семейно-бытовой характер. По словам Садыговой, каждая пятая жертва семейного насилия пыталась покончить жизнь самоубийством.

- 26 февраля 2024 года, Гянджа, Айшан Мирзоева, 27 лет. Муж нанес ей и ее отцу множественные ножевые ранения; - 23 февраля 2024 года, Гянджа, Айсу Исрафилова, 12 лет. Получила ножевое ранение, защищая мать во время ссоры с отцом; - 14 февраля 2024 года, Баку, Севиндж Ибрагимова. Скончалась от ножевых ранений, нанесенных бывшим мужем; - 3 февраля 2024 года, Сумгаит, Гяшянкгюль Гахраманова, 65 лет. Погибла от рук сына; - 30 января 2024 года, Сумгаит, Конуль Абдуллаева, 40 лет. Муж нанес ножевое ранение; - 27 января 2024 года, Баку, Ирада Бабаева, 62 года. Совершила суицид; - 24 января 2024 года, Баку, А.М., 17 лет. Пропала без вести; - 24 января 2024 года, Гейгель, Кифаят Гусейнова, 36 лет. Совершила суицид; - 24 января 2024 года, Тертер, Парвана Рагимли, 32 года. Совершила суицид; - 22 января 2024 года, Тертер, Парвана Бахманлы, 33 года, мать троих детей. Совершила суицид; - 19 января 2024 года, Баку, Л.П.,16 лет. Пропала без вести; - 19 января 2024 года, Баку, А. Мирагаева, 25 лет. Пропала без вести; - 18 января 2024 года, Баку, Лала Сейфуллаева, 18 лет. Совершила суицид; - 18 января 2024 года, Бейлаган, А. Мадатова, 56 лет. Совершила суицид; - 17 января 2024 года, Сумгаит, А.И, 23 года. Пропала без вести (с двумя несовершеннолетними детьми); - 17 января 2024 года, Сумгаит, К.Х., 49 лет. Пропала без вести; - 17 января 2024 года, Баку, С.М., 33 года. Убита мужем из огнестрельного оружия; - 17 января 2024 года, Баку, Е.А.,15 лет. Пропала без вести; - 16 января 2024 года, Баку, З.Н.,17 лет. Пропала без вести; - 16 января 2024 года, Сумгаит, А.Г., 32 года. Пропала без вести; - 13 января 2024 года, Геокчай, Б.З., 69 лет. Пропала без вести; - 13 января 2024 года, Баку, А.А., 29 лет, и Х.А. 7 лет. Пропали без вести; - 13 января 2024 года, Гаджигабул, А.С., 34 года. Пропала без вести; - 11 января 2024 года, Баку, Апшеронский район, Хабиба Валиева, 36 лет. Совершила суицид; - 11 января 2024 года, Баку, Карадагский район, Парвана Зейналова, 50 лет. Муж нанес ножевые ранения; - 10 января 2024 года, Баку, Олейса Ширинова. Муж нанес ножевые ранения; - 10 января 2024 года, Баку, А.Х., 38 лет и Ш.Х., 14 лет. Пропали без вести; - 9 января 2024 года, Агдам, Ирада Алиева, 23 года. Совершила суицид. - 9 января 2024 года, Баку, А.О., 14 лет. Совершила суицид; - 7 января 2024 года, Шамкир, К. Алиева, 43 года. Получила ножевое ранение; - 4 января 2024 года, Сумгаит, З.М.,15 лет. Пропала без вести; - 3 января, Сумгаит, А.М., 30 лет. Пропала без вести.

«Судя по жестокости совершенных преступлений, значительная часть нашего общества страдает каким-то извращенным понятие чести – намус, - отметила Зибейда Садыгова. - Представьте, что З.М., житель Хатаинского района Баку, убивший на почве ревности собственную мать, сорокасемилетнюю Солмаз Мансурову, нанес ей 192 (!!) удара ножом». «В середине 90-х годов ХХ века, на заре обретения независимости, азербайджанские чиновники вообще отказывались признавать существование этой проблемы, - продолжила адвокат. - Хотя памятник домашнему насилию стоит в самом центре нашей столицы. Я говорю о Девичьей башне. Напомню, по мифологии дочь шаха бросилась с нее в море, чтобы избавиться от отца-тирана, пытавшегося насильно выдать ее замуж. «В нашем обществе не было и нет такой проблемы. Вы лучше займитесь более полезным делом, к примеру, с проблемами женщин-беженцев», - сказал тогдашний заместитель министра юстиции Азербайджана парламентариям европейских стран, выражая свое отношение к конвенции Декларации ООН от 20 декабря 1993 года об искоренении насилия в отношении женщин». Садыгова не без горькой иронии говорит о советских временах, когда насилие в отношении женщин в семье считалось пережитком феодального прошлого и следствием бесправия женщины в капиталистическом обществе. «В результате, - говорит она, - на смену мадемуазель Гюльназ ханум, которую отец хотел выдать за старика Мешади Ибада, или одиннадцати женам-рабыням басмача Абдуллы из фильма «Белое солнце пустыни» пришли волевые советские женщины - директора колхозов и передовики производства, типа Наргиз хала из фильма «Əhməd haradadı», которую муж называл не иначе, как qəməndir. Что же касается проблемы семейного насилия, то она никуда не делась, просто в советские времена ее, как это было тогда принято, загнали вовнутрь».

«Как это ни прискорбно, - продолжает адвокат, - но преступления подобного рода, которым многие пытаются придать пафос чести или защиты ущемленного достоинства, встречают понимание в обществе, а зачастую вина возлагается на саму жертву. Дескать, сама виновата, нет дыма без огня и прочее. Вопрос снисходительного отношения общества к семейно-бытовым преступлениям не раз обсуждался в нашем Милли Меджлисе. «Читаешь СМИ, а там сплошь заголовки: «Брат убил сестру», «Мужчина зарубил жену топором, - сказал на одном из заседаний депутат Сиявуш Новрузов. - Бывает, что в день убивают или ранят от одной до семи женщин. В год около тысячи женщин становятся жертвами домашнего насилия. Считаю, что немалую роль в этой отвратительной тенденции играют Tik-Tok, сериалы и информационные технологии. Даже в селах участились убийства женщин. Мужчины возвращаются из России и первым делом убивают бывших жен. Это очень тревожная тенденция. Нужно положить конец пропаганде и подстрекательствам на телевидении к физическим расправам над женщинами». По словам Зибейды Садыговой, домашнее или семейно-бытовое насилие в международной классификации – это любой акт физического, сексуального, вербального, эмоционального или экономического насилия, будь то между нынешними или бывшими супругами, партнерами в незарегистрированных отношениях, родственниками первой степени (детьми и родителями), родственниками второй степени (внуками, бабушками, дедушками, сестрами и братьями), независимо от того, разделяет или разделял ли виновник общее домохозяйство с жертвой. «В 2021 году в Азербайджане было зарегистрировано 2.197 подобных преступлений, из которых каждое пятое совершалось на почве ревности, - говорит адвокат. - Количество жертв с 2019 года выросло на 19 процентов, составив в 2021 году 1.536 человек. 80 процентов из этого числа – девушки и женщины. В 2022-м году из 25. 449 зарегистрированных жертв преступлений 7.455 были женщинами. Из пострадавших женщин 2.945 получили ранения, 309 (из них 24 несовершеннолетние) скончались.

Закон «О предотвращении домашнего насилия» был принят в Милли Меджлисе в 2010 году. Через десять лет был разработан план «О борьбе с домашним насилием в Азербайджане на 2020-2023 годы». Но, как говорится, воз и ныне там. За последние четыре года количество обращений в государственные структуры в связи с семейным насилием увеличилось в три раза, жертв фемицида становится все больше…». В этой связи Садыгова отметила, что Милли Меджлис ужесточил наказания за бытовое насилие. 23 февраля парламент внес соответствующие поправки в «Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана». Введен административный арест за повторные нарушения закона о домашнем насилии, повышены штрафы, срок действия кратковременных охранных ордеров жертвам семейного насилия был увеличен с тридцати до шестидесяти дней и пр. Депутат Хиджран Гусейнова, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, склонна объяснять рост рецидивов домашнего насилия влиянием, которое указывают на азербайджанские семьи внешние факторы. «Происходит разрыв между поколениями. Наша молодежь выросла на других ценностях, нежели старшее поколение, - сказала Хиджран Гусейнова в беседе с корреспондентом haqqin.az. - На этот процесс оказал влияние карабахский конфликт, минувшие войны отразились на судьбах сотен тысяч азербайджанских семей. Долгие годы миллионы наших сограждан были беженцами, переселенцами, пережили тяжелейшие социальные проблемы и в какой-то мере утратили связь между поколениями…». По мнению депутата Милли Меджлиса, в проблемах семьи не стоит преувеличивать фактор материального достатка, ведь случаи насилия встречаются и в богатых семьях.

«Я считаю, что на психологическую атмосферу в семье негативно влияет пропаганда насилия, которой перенасыщены телесериалы, необдуманные заявления на различных ток-шоу, подстрекательские «рекомендации» от разного рода псевдоэкспертов, - говорит депутат. - Неокрепшие умы и души молодежи воспринимают этот поток медианасилия как модель поведения, руководство к семейной жизни, как форму отношения к женщинам в семье. Сегодня выросло поколение людей, считающих сына или дочь своей собственностью, убежденных в том, что они могут распоряжаться ими, как заблагорассудится. Мол, только мне решать, как женить, как учить или как наказать своего ребенка. Это совершенно неправильно! Как только ребенок появился на свет, у него уже есть права, которые его родители обязаны уважать и соблюдать. Комитет Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей проводит в этом направлении широкую просветительскую работу. Практически в каждом районе нашей страны созданы Центры помощи семьям, мониторинговые группы, временные приюты… Да, мониторинговые группы, в которые входили практически все районные государственные структуры, существовали и раньше. Но после принятия поправок к Закону о домашнем насилии их функция значительно усилилась. В новом законодательстве предусмотрена ответственность не только непосредственно совершивших преступление, но и тех должностных лиц, которые оставили без внимания обращения и жалобы жертв преступлений на семейно-бытовой почве. Буквально с первого же обращения, связанного с домашним насилием, следует открывать дело, выдавать обратившимся за защитой охранный ордер и брать семью под постоянное наблюдение. Я знаю много случаев, когда неоднократные жалобы женщин оставались без реакции, и в конце концов их убивали. Мне неоднократно приходилось обращаться по этому поводу в соответствующие госструктуры. Столь ужасная, абсолютно неприемлемая ситуация является прямым следствием непонимания того, насколько важна мгновенная реакция на любые факты семейного насилия». По словам депутата парламента, у чиновников, как, впрочем, и среди населения Азербайджана в целом, укоренилось мнение о том, что проявление насилия — это сугубо семейная проблема. «Но никто не может быть гарантированным от того, что домашнее насилие не коснется и его семьи, - уверена Хиджран Гусейнова. - Это ведь не вопрос только человека, в отношении которого совершено насилие, а проблема способности общества адекватно реагировать и предотвращать такого рода преступления. Здесь есть поле деятельности для гражданской инициативы, неправительственных организаций, с которыми, естественно, должны активно работать государственные структуры».