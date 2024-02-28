Еврокомиссар Симсон: Евросоюз договорился с Азербайджаном...

Евросоюз договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа в страны сообщества, заявила в Баку еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон . Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

«Мы сегодня договорились по ряду ключевых вопросов. Во-первых, все партнеры и заинтересованные стороны в этом регионе стремятся увеличить поставки газа из Азербайджана. Это включает в себя увеличение поставок до 20 млрд куб. м к 2027 году. Нам также потребуется модернизировать существующую газовую инфраструктуру», - сказала Симсон.

Во-вторых, по ее словам, «потенциальные поставки из Азербайджана выходят за рамки природного газа».

Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым заявила, что Евросоюз готов расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики: «Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии, а возобновляемая энергия, которую мы будем поставлять из Азербайджана, может помочь Европе добиться своих энергетических целей».

Еврокомиссар также заявила, что Европа хочет полностью прекратить импорт природного газа из России. До войны России против Украины Европа импортировала из РФ 135 миллиардов кубометров природного газа. Сегодня импорт природного газа из России в ЕС сократился до 40 миллиардов кубометров.

Она отметила, что Европа получает газ из альтернативных источников за счет Норвегии, США и Азербайджана. «Мы продолжаем работу для расширения Южного газового коридора», – добавила Симсон.

Еврокомиссар заявила, что Азербайджан обладает потенциалом для производства больших объемов зеленой энергии. Европе необходимо 150 ГВт зеленой энергии. Она указала на наличие большого количества альтернативных источников энергии в Азербайджане.

По словам комиссара ЕС, Евросоюз планирует удовлетворить часть своей потребности в зеленой энергии за счет альтернативной энергии, производимой в Азербайджане.

Симсон указала, что в настоящее время Европа импортирует из Азербайджана 11 миллиардов кубометров природного газа: «…Европа и Азербайджан начали сотрудничество в сфере энергетики в 2020 году. За прошедшие годы было реализовано множество проектов, и Азербайджан показал, что является надежным партнером».