Еще одна страна НАТО подписала соглашение о безопасности с Украиной

По словам Владимира Зеленского, в рамках соглашения Украина получит в текущем году военную помощь от Нидерландов объемом в два миллиарда евро. Далее Нидерланды будут оказывать Украине поддержку в течение ближайших 10 лет. Особый упор будет сделан на поддержку военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, флота и дальнобойной артиллерии. Нидерланды также обязуются соблюдать санкции против России и поддерживать возможное вступление Украины в НАТО.

Это уже седьмое двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве, которое Украина заключила со странами-союзниками. Ранее подобные договоры с ней подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Италия и Канада. Как отмечают международные СМИ, подписание двусторонних договоров между Киевом и странами-партнёрами может ускорить вступление Украины в НАТО.

Нидерланды — одна из стран-основательниц НАТО.