Аргентина передала Украине российские вертолеты
Президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е, которые ранее были переданы этой стране Россией. Об этом сообщает Financial Times.
«Милей отдает предпочтение союзам со «странами, которые защищают свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства», - пишет издание.
Президент Аргентины отметил, что планирует провести «саммит поддержки Латинской Америки» для Украины в этом году.
Ми-171Е представляет собой одну из многих версий советского Ми-8. Официальная церемония передачи Воздушным силам Аргентины двух поставленных из России Ми-171Е, изготовленных на Улан-Удэнском авиационном заводе, состоялась в декабре 2011 года. Вертолеты предполагались, главным образом, для обеспечения аргентинских антарктических станций, а также поисково-спасательных работ.
Ранее сообщалось о возможной передаче Киеву эквадорских вертолетов. Однако позже Эквадор отказался от передачи оружия Украине.