Аргентина передала Украине российские вертолеты

Президент Аргентины Хавьер Милей передал Украине два вертолета Ми-171Е, которые ранее были переданы этой стране Россией. Об этом сообщает Financial Times.

«Милей отдает предпочтение союзам со «странами, которые защищают свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он передал два военных вертолета российского производства», - пишет издание.