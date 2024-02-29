Бизнесмен-африканец стал жертвой Григоряна

В центре Краснодара среди бела дня 54-летний местный житель Андраник Григорян убил из охотничьего ружья 58-летнего выходца из Африки Якубу Хамиду, у которого когда-то взял в долг 7 миллионов рублей, но вернуть их не смог и лишился дома. Об этом пишут сегодня российские СМИ.

Григорян подкараулил Хамиду возле кальянной и дважды выстрелил в жертву. После содеянного мужчина вызвал полицию и признался, что убил человека.