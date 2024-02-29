Бизнесмен-африканец стал жертвой Григоряна
В центре Краснодара среди бела дня 54-летний местный житель Андраник Григорян убил из охотничьего ружья 58-летнего выходца из Африки Якубу Хамиду, у которого когда-то взял в долг 7 миллионов рублей, но вернуть их не смог и лишился дома. Об этом пишут сегодня российские СМИ.
Григорян подкараулил Хамиду возле кальянной и дважды выстрелил в жертву. После содеянного мужчина вызвал полицию и признался, что убил человека.
«Комсомольская правда» пишет, что Якуба Хамида был известной в городе личностью. В 1990-х ему принадлежал популярный среди тусовщиков Краснодара ночной клуб. Затем бизнесмен переключился на аграрный бизнес. Владел фермерским хозяйством. Выращивал кукурузу, пшеницу и подсолнечник.
Хамида занял Андранику Григоряну крупную сумму денег, который тот якобы вернуть не смог. Когда кредитор стал требовать погашение долгов, пришлось отдать дом. Знакомые обоих мужчин считают, что именно финансовые проблемы Григоряна и стали причиной расстрела бизнесмена.