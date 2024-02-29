Франция может отправить в Украину свой спецназ

По данным источников газеты, Париж предлагает дать возможность спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму». Источники издания полагают, что присутствие французских подразделений поможет защитить некоторые территории Украины от ударов со стороны России.

На данный момент французские власти отрицают присутствие своих военных в Украине. При этом с начала момента вторжения в стране присутствовали государственные лица, связанные с западными спецслужбами, часто с военным статусом, в том числе агенты под прикрытием, указывает газета.

О том, что страны Евросоюза могут отправить свои войска в Украину, первым заявил Эммануэль Макрон. Со своей стороны, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг опроверг слова президента Франции о возможности отправки войск НАТО на территорию Украины. При этом несколько стран заявляли о своей готовности отправить военных на территорию Украины.