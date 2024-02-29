Леонид Швец, автор haqqin.az 22:14

Тяжело Владимиру Владимировичу со своими нерадивыми подчиненными. Он ставит им задачу за задачей, а они норовят их сорвать. Только президент Российской Федерации в эпохальном обращении к Федеральному собранию провозгласил цель «обновить воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных отечественных самолетов» и «ускорить развитие внутреннего и межрегионального воздушного сообщения», как информагентства разнесли новость: глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил, что поставки серийных самолетов МС-21 сдвигаются на 2025–2026 годы. Передача первых шести МС-21 «Аэрофлоту» планировалась в 2024 году, теперь перспектива поставки уходит куда-то в туман. А в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», и вовсе сообщили, что проблемы имеются не только у МС-21, региональные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 также ожидаются не раньше 2026 года. Не раньше – это означает, запросто могут быть и неизвестно на сколько позже.

Очевидным образом срывается комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года. К этому сроку должен был быть произведен и поставлен авиакомпаниям 1081 самолет, включая 142 SJ-100, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 115 Ту-214. И ладно бы просто сдвигались сроки производства, главная беда в том, что российские авиастроители не в состоянии производить самолеты с заданными параметрами. «Коммерсантъ» пишет, что МС-21, который должен был без загрузки весить 44 тонны, выходит на 5,75 тонны тяжелее. Это прямое следствие попытки заместить импортные композитные материалы, которые планировалось использовать при строительстве крыльев: отечественных аналогов просто нет. В результате машина, которая должна была заместить Boeing-737 и Airbus-320, из-за веса не в состоянии набрать стандартный эшелон высоты в 10 тысяч метров и пролететь маршрут Москва-Сочи с полной загрузкой без дозаправки. Сейчас из-за проблемы с весовой компонентой даже не ясно, каким будет общий дизайн: фюзеляж придется уменьшать по диаметру и сокращать по длине, что скажется на компоновке мест. Когда компании делали предзаказы, они-то рассчитывали получить полноценные самолеты, а не вот это недоразумение.

Отдельная тема, что случится после замены в МС-21 американских двигателей Pratt & Whitney на отечественные ПД-14: у них налет до отхода на капитальный ремонт всего 3600 часов, то есть раз в год машину придется ставить на прикол. У когда-то без меры распиаренного «суперджета» SJ-100 не получается после вынужденного отказа от французских двигателей выйти на необходимые параметры с отечественным двигателем ПД-8. С авиадвигателями в России вообще беда: к турбовинтовому Ил-114 их вообще не существует, те, на которые рассчитывали, оказались опасно ненадежны. На Ту-214 серийные двигатели ПС-90А имеются, но эта машина безбожно устарела, ее разработали еще в Советском Союзе, она не соответствует современным нормам экономики эксплуатации. Как ни крути, а перейти в заданные начальством сроки на отечественную технику российским авиакомпаниям не удастся. Как смело пишет «Коммерсантъ», для этого нету ни подготовленных кадров, ни станков, ни финансирования. В условиях войны все это идет приоритетным порядком на военное производство.