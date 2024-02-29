Баку и Бухарест укрепляют сотрудничество

Основанные на стратегическом партнерстве отношения между Азербайджаном и Румынией постоянно развиваются. Расширение этих связей из года в год является основной целью деятельности совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии. Такое мнение прозвучало на встрече министра труда и социальной защиты населения – сопредседателя совместной комиссии от Азербайджана Сахиля Бабаева с находящимся с визитом в Баку министром энергетики – сопредседателем комиссии от Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужей.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения, поздравив Себастьяна Иоана Бурдужу с назначением на должность сопредседателя комиссии от Румынии, Сахиль Бабаев отметил, что ведется работа по расширению сотрудничества между двумя странами, и что это сотрудничество охватывает различные сферы.

В качестве еще одного показателя развития экономических отношений между Азербайджаном и Румынией Сахиль Бабаев привел поступательный рост в прошлом году товарооборота между двумя странами.

Бурдужа выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметил, что Румыния придает особое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном.