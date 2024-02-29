Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) последние десять дней находилась без резервного электроснабжения, в результате чего объект полностью зависел от единственной оставшейся 750-киловольтной линии для получения внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и других нужд и на основные функции по обеспечению ядерной безопасности. Об этом заявил сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Его слова приводит BBC.

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, сообщили, что ЗАЭС ожидает повторного подключения резервной линии 330 кВ в ближайшее время – возможно, даже позже сегодня. Но ситуация с электроснабжением за пределами площадки остается источником глубокой обеспокоенности, сказал Гросси.

«Из 10 внешних линий электропередачи, существовавших до конфликта — четыре по 750 кВ и шесть по 330 кВ — сегодня остается в рабочем состоянии только одна. Даже если одна резервная линия снова станет доступной, этого далеко не достаточно», — заявил Гросси.

«За последние 18 месяцев крупнейшая в Европе атомная электростанция восемь раз пережила полную потерю внешнего электроснабжения, что вынудило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы. В истории атомной энергетики это беспрецедентная и явно неустойчивая ситуация. Я по-прежнему крайне обеспокоен ядерной безопасностью и безопасностью на станции», — сказал глава МАГАТЭ.