Западные послы «увидели другую Россию»

На состоявшейся 1 марта церемонии прощания с Алексеем Навальным присутствовали послы стран Евросоюза и США, в том числе посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор. Об этом сообщает посольство США в России.

«Алексей Навальный остается ярким примером того, какой может и должна быть Россия, — говорится в сообщении посольства. — Его смерть является трагическим напоминанием о том, как далеко пойдет Кремль, чтобы заставить замолчать своих критиков. Наши сердца обращены к семье, друзьям, сторонникам Навального и всем тем, кого он вдохновил работать ради светлого будущего».

«Меня глубоко тронуло участие стольких людей в Москве, — прокомментировал посол Германии граф Александр Ламбсдорф в интервью Bild похороны Навального. — Сегодня мы увидели другую, человечную Россию, которая существует и жаждет свободы и мира».