Украинцы разгромили элитную группу россиян

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении разгромили элитную группу российских штурмовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47-ю отдельную механизированную бригаду.

«Разгром элитной российской штурмовой группы 15-й отдельной гвардейской бригады», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные 47-й отдельной механизированной бригады остановили наступление россиян, ликвидировав их и технику на Авдеевском направлении.

Украинские военные сообщили, что это произошло благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с экипажами «Брэдли».