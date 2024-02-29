У Зеленского уличили во лжи армянские СМИ

Украина никогда не сообщала о визите президента Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан, сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он, в частности, отметил, что Киев никогда не сообщал о таком визите, поэтому в Офисе президента не могут ничего сказать и о его отмене.

В конце февраля в Армении анонсировали визит Зеленского в эту страну. Также армянские СМИ сообщили, что после этого президент Украины якобы посетит Азербайджан. В то же время в МИД Армении не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров «вовремя».

В свою очередь, временный поверенный в делах Украины в Ереване Валерий Лобач также сдержанно отозвался о возможности такой поездки, отметив, что «весна принесет позитивные события в Армению».