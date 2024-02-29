Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 1 мартa 2024, 23:49

Споры о правовом статусе и мандате российских пограничников в Армении продолжаются в свете провокации боевиков «Еркрапы» несколько недель назад у села Неркин Ханд (Ашагы-Хенд) Гафанского района на условной границе с Азербайджаном. Следует отметить, что азербайджанская армия жестко отреагировала на провокацию, в результате которой был ранен ее военнослужащий: четверо боевиков «Еркрапы» были ликвидированы. На фоне этой эскалации власти Армении обвинили Москву, заявив, что российские пограничники ничего не предприняли для предотвращения инцидента. Более того, россияне не позволили наблюдательной миссии Евросоюза попасть в село.

После инцидента в армянском обществе вспыхнули споры о мандате российских пограничников на дороге, ведущей в Неркин Ханд. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян и премьер-министр Никол Пашинян взяли расследование под личный контроль. Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян сообщил журналистам, что российские пограничники и часть контингента 102-й военной базы находились в Сюникской области (Зангезуре) с целью «решения вопросов безопасности» после окончания 44-дневной войны. «В связи с ситуацией, да, такое было, но сейчас проводится исследование, чтобы были даны ответы на все правовые вопросы – у кого какой мандат и где? Это представители погранвойск России. В связи с ситуацией 2021 года их туда перебросили для решения проблем безопасности. Тогда это нужно было. Также была дислокация в Горисе, это нужно было для обеспечения безопасности миротворческих войск в Карабахе», - пояснил Хачатрян.

По словам парламентария, расследование будет проводиться совместно с Министерством обороны, Службой национальной безопасности и Министерством иностранных дел Армении. «Будут изучены все правовые проблемы – у кого какие обязанности, где он может находиться и где все это заканчивается», – заключил Хачатрян. Депутат от оппозиции, член фракции «Армения» Анна Григорян заявила, что вопреки откровениям Никола Пашиняна, российский контингент был размещен в Гафане и Мехри после 44-дневной войны на основе двустороннего соглашения. По ее словам, после 44-дневной войны российские пограничники появились в Сюнике на основе соглашения, подписанного министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Депутат заявляет, что речь идет о том самом соглашении, по которому в декабре 2020 года армянские войска были выведены из Зангиланского и Губадлинского районов. Григорян напомнил, что местом дислокации россиян стал участок дороги Горус - Гафан, проходящий через Губадлинский район, который в настоящее время находится под контролем Азербайджана. Пограничники также заняли позицию на дороге, следующей из Гафана в села Чакатен и Неркин Ханд. «Еще раз повторяю, что русские поселились там на основании этого документа. Сейчас неизвестно, какие обязанности они там выполняют, каковы их полномочия и мандаты», - сказал депутат.