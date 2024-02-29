Венгрия своего добилась

Венгрии удалось разблокировать около двух миллиардов евро средств Европейского Союза после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана выполнило требования Еврокомиссии об образовательной подготовке и гендерном равенстве. Эту информацию 1 марта подтвердил представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, его цитирует агентство Bloomberg.

По словам де Кеерсмакера, Европейская комиссия разблокировала последний транш после того, как Венгрия выполнила тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства. Эти средства являются частью более 30 миллиардов евро, выделение которых для Венгрии ЕС задержал. После последнего решения сумма средств, которую ЕС продолжает задерживать от Венгрии, снизилась до 19 миллиардов евро, сказал де Кеерсмакер. Около половины из них – это гранты и займы на борьбу с COVID-19, другая половина – так называемые фонды сплоченности.

В декабре ЕС разблокировал 10,2 миллиарда евро для Венгрии после того, как она выполнила требования Еврокомиссии по усилению судебной независимости.