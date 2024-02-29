Северная Корея больше не поставляет боеприпасы в Россию?

По его информации, контейнеры, в которых Северная Корея поставляла их в Россию, перестали поступать в российские порты.

По данным издания, их перевозили четыре контейнеровоза: «Майя-1», «Ангара», «Мария» и Lady R, совершившие в КНДР как минимум 32 рейса. В последний раз «Майя-1» зашла в северокорейский порт Раджин 12 февраля, до этого туда заходила Lady R — 4 февраля. Больше рейсов в этот порт не было.

Также отмечается, что в Раджин не подвозили новые контейнеры по железной дороге из внутренних регионов Северной Кореи. В то же время пустые контейнеры, выгруженные с «Майи-1» и Lady R, остаются на пирсе порта.

Эксперты портала предполагают, что это происходит из-за проблем с производством боеприпасов или логистикой. Однако они не исключают, что теперь такие грузы в РФ перевозятся на самолетах или по железной дороге.