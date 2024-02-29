Мирзоян проинформировал спецпредставителя ЕС о переговорах с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Турции со спецпредставителем ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.

«В кулуарах дипломатического форума в Анталье состоялся обмен мнениями со специальным представителем ЕС Тойво Клааром о последних событиях в регионе. Подчеркнул принципы, отраженные в четырехстороннем заявлении в Праге, а затем в октябре 2023 года в Гранаде», - написал Мирзоян в X.