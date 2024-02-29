«Большой палестинский десант» в Москве: ХАМАС и другие...

Как сообщает Интерфакс, «в ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться», - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в пятницу члена политбюро ХАМАС Мусу Абу-Марзука и сопровождающую его делегацию .

В тот же день Богданов принял генсека Народного фронта освобождения Палестины - Главного командования Таляля Наджи и члена ЦК Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махера Тахера, сообщает российский МИД.

«В ходе обстоятельного обмена мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке основное внимание было уделено палестинской проблематике, включая задачу восстановления палестинского национального единства. При этом с российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать содействие преодолению межпалестинских разногласий на политической платформе Организации освобождения Палестины, нацеленной на создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», - говорится в релизе.

29 февраля - 1 марта в Москве при поддержке МИД России и Института востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров, согласно информации МИД, подчеркнул «важность восстановления внутреннего единства на фоне беспрецедентного кризиса в секторе Газа и на других палестинских территориях».