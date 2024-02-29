На сей раз Шойгу пригрозил НПО в Центральной Азии: «Мы принимаем контрмеры» главная на этот час
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неправительственные организации в Центральной Азии «значительно нарастили свою антироссийскую деятельность» и что «принимаются меры упреждающего характера».
Выступая на коллегии Министерства обороны, Шойгу заявил на этой неделе, что «ситуация в Центральной Азии сложная» и что «среди угроз в одном ряду с талибами в Афганистане и террористической группировкой «Исламское государство» есть и неправительственные организации».
«В регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов.
На фоне специальной военной операции (так Россия называет войну, которую она начала против Украины) эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера», – заявил Шойгу.
При этом министр не уточнил, о каких именно «упреждающих мерах» идет речь.
В Астане заявили, что не знают, что именно имел в виду Шойгу.
«Я не знаю о каких-то мерах упреждающего характера», – прокомментировал журналистам ситуацию вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
Василенко сообщил, что в стране, по его информации, действует около 18 тысяч НПО, которые он назвал «важной частью общества», поддерживаемой государством.
Как сообщает «Радио Озодлик», журналисты и политологи в странах Центральной Азии считают, что «мерами упреждающего характера», о которых говорил Шойгу, может быть давление Кремля на государства Центральной Азии.
Давление, вероятно, оказывают с целью принятия законодательных инициатив, выгодных для Москвы, которая из-за военной агрессии против соседа погружается во все большую изоляцию. Речь идет, например, о законопроектах в сфере НПО и медиа.
В экспертных кругах распространено мнение, что после вторжения Москвы в Украину влияние России в Центральной Азии ослабло.
Кыргыстанский политолог Эмиль Джураев охарактеризовал заявление Шойгу как одну из попыток России удержать страны региона в орбите своего влияния.
«С началом войны осталось всего 5-6 стран, которые выступают в защиту интересов России и находятся на ее стороне. В такой ситуации для Москвы очень важна Центральная Азия, которая официально заявила о своей нейтральной позиции, высказалась, что не поддерживает ни одну из сторон, но на практике все еще дружественна с Россией. Эти действия направлены не только на то, чтобы удержать страны региона в своей орбите.
Есть опасность того, что Россия может использовать регион в качестве инструмента в осуществлении своих геополитических целей. Поэтому я считаю, что следует обратить внимание на нарушения нашей информационной безопасности и прорабатывание собственных сценариев по своему усмотрению в нашем информационном пространстве», – считает политолог.
Но многие эксперты в Центральной Азии и на Западе считают, что несмотря на то, что Россия увязла в войне в Украине, она по-прежнему сохраняет сильное политическое и экономическое влияние на постсоветском пространстве. Ни одна из центральноазиатских республик не проголосовала в ООН против осуждающих действия Москвы резолюций.
Два центральноазиатских государства, Казахстан и Кыргызстан, входят в Евразийский экономический союз с Россией и, по данным расследователей, используются для реэкспорта товаров в Россию в обход санкций. Экономики Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в значительной степени зависят от денежных переводов трудовых мигрантов, работающих за границей, в основном в России.