Эльяс Шафиев, собкор 00:44

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неправительственные организации в Центральной Азии «значительно нарастили свою антироссийскую деятельность» и что «принимаются меры упреждающего характера». Выступая на коллегии Министерства обороны, Шойгу заявил на этой неделе, что «ситуация в Центральной Азии сложная» и что «среди угроз в одном ряду с талибами в Афганистане и террористической группировкой «Исламское государство» есть и неправительственные организации».

«В регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов. На фоне специальной военной операции (так Россия называет войну, которую она начала против Украины) эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера», – заявил Шойгу. При этом министр не уточнил, о каких именно «упреждающих мерах» идет речь. В Астане заявили, что не знают, что именно имел в виду Шойгу. «Я не знаю о каких-то мерах упреждающего характера», – прокомментировал журналистам ситуацию вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Василенко сообщил, что в стране, по его информации, действует около 18 тысяч НПО, которые он назвал «важной частью общества», поддерживаемой государством. Как сообщает «Радио Озодлик», журналисты и политологи в странах Центральной Азии считают, что «мерами упреждающего характера», о которых говорил Шойгу, может быть давление Кремля на государства Центральной Азии. Давление, вероятно, оказывают с целью принятия законодательных инициатив, выгодных для Москвы, которая из-за военной агрессии против соседа погружается во все большую изоляцию. Речь идет, например, о законопроектах в сфере НПО и медиа. В экспертных кругах распространено мнение, что после вторжения Москвы в Украину влияние России в Центральной Азии ослабло. Кыргыстанский политолог Эмиль Джураев охарактеризовал заявление Шойгу как одну из попыток России удержать страны региона в орбите своего влияния.