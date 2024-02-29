Журналист Христо Грозев: Расследование смерти Навального завершится в течение месяца

«Мы точно узнаем правду, и это будет не так долго, как в прошлый раз (после отравления Навального). Потому что сейчас работает не только наша команда, но и очень много других журналистов-расследователей под координацией [главы ФБК] Марии Певчих. Мы помогаем друг другу, делимся информацией, есть уже десятки тысяч того, что называется data points, и я уверен, что в течение месяца мы точно [все] узнаем», - цитирует «Медуза» Грозева.

Он не стал раскрывать гипотезы, которые сейчас рассматривают участники расследования, отметил, что отравление — «очень вероятная гипотеза» при расследовании смерти Навального.

Грозев подтвердил, что он и команда Навального в течение двух лет создавали необходимые условия для переговоров между Россией, США и Германией по обмену политика на Вадима Красикова. По словам Грозева, к моменту смерти Навального между сторонами шли неформальные переговоры, а президент РФ Владимир Путин якобы был в курсе предложения обменять Навального.