Трамп уже выбрал кандидатов в вице-президенты

«Эббот - удивительный человек, для меня было честью получить его поддержку. Он делает отличную работу. Он из тех, кого я бы рассматривал. Как кандидат Скотт был нормальным, но он не хотел говорить о себе. Он очень хороший человек. Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого», - заявил Трамп.

На прошлой неделе Трамп говорил, что в его список потенциальных сотрудников администрации входят уже упомянутый Скотт, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший член палаты представителей от Гавайев Тулси Габбард и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.