Секретарь Совбеза Армении о том, как Ереван отдаляется от России

Комментируя заявления о том, что поставки не были осуществлены из-за украинского конфликта, Григорян указал, что соглашения были заключены в начале 2021 года: «На протяжении более чем года поставок не было, не было их и потом. В целом это было решение РФ, когда нас поставили перед фактом, мы вынуждены были диверсифицировать [источники поставок вооружений]».

Он отметил, что одним из них является Индия, недавно в их число вошли Франция и разные страны ЕС.

Армения пыталась закупать оружие у России с 2021 года, подписывала контракты, разработала концепцию комплексной реформы армии, чтобы совместно с РФ реализовать эти реформы. Но Россия не поставляла необходимое закупленное вооружение, и Армения начала искать новых партнеров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Его заявления приводят армянские СМИ.

Говоря о «заморозке» участия Армении в ОДКБ, Григорян заявил, что организация якобы «не признает международно признанные границы Армении, в этом состоит разница между Россией и ЕС».

На замечание журналиста, что власти своими действиями вызывают враждебность России, что может быть очень опасно, секретарь Совбеза ответил, что Армения не предпринимает никаких подобных шагов: «Мы всего лишь ищем альтернативы. В России иногда косвенно и публично заявляют: мы не можем, мы заняты, у нас нет времени заниматься всеми направлениями. Армения пытается обеспечить свою безопасность, какая тут вражда?»

Комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Армен Григорян своими высказываниями в адрес российских пограничников «пытается угодить кому-то на Западе», глава Совбеза заявил, что «на пограничном посту ФСБ РФ в селе Неркин Анд находятся представители погранвойск, и они находятся там для обеспечения безопасности Армении». «По документам Россия является партнером Армении в сфере обеспечения безопасности. Может быть, сейчас они этого не принимают, и с 2020 года мы видим, что механизм, заложенный в 1990-е годы, вообще не работает. Россия имеет там присутствие и не смогла предотвратить эскалацию», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза также заявил о проведении властями страны «экономической диверсификации». По его словам, за первые 9 месяцев 2023 года на первое место по инвестициям в Армению вышли ОАЭ, на втором – Люксембург и уже на третьем месте - Россия. «Россия решила не инвестировать в Армению, или Армения открылась миру, были созданы большие возможности», - отметил Григорян.

На замечание о том, что экспорт из Армении не диверсифицируется, а наоборот, объемы экспорта в Россию увеличились, Григорян ответил, что проводится работа по поиску новых рынков.

Григорян также сказал, что число наблюдателей так называемой гражданской миссии ЕС в Армении увеличится: «Граница между Арменией и Азербайджаном очень длинная, и те ресурсы, которыми до сих пор располагала гражданская миссия ЕС, недостаточны для обеспечения работы на должном уровне. Мы считаем, что миссия ЕС проводит эффективную работу, и поэтому она должна иметь еще больше возможностей, чтобы продолжить работу и сделать ее более эффективной».

На вопрос, возможно ли, что миссия ЕС будет мониторить не только границу с Азербайджаном, но и границу с Турцией и Ираном, Григорян ответил, что миссия действует только вдоль армяно-азербайджанской границы.

Комментируя заявление Марии Захаровой о том, что наблюдатели ЕС «ведут разведывательную деятельность против России и Ирана», секретарь Совбеза назвал это заявление непонятным: «Я не понимаю, почему Россия, озвучивая свои проблемы с другими странами, вовлекает третьи государства. Во-первых, наблюдатели ЕС не присутствуют на границе между Арменией и Ираном… Ясно, что они присутствуют только на границе с Азербайджаном, они приносят стабильность в регион, стабильность исходит из интересов Армении. Я не знаю, как наблюдатели ЕС могут шпионить за Россией, Россия может предъявить любые обвинения, пусть предоставят факты и обсудим», - сказал Григорян.

Секретарь Совбеза вновь повторил, что наблюдатели гражданской миссии ЕС не имеют доступа в Неркин Ханд.

Григорян заявлял об этом 21 февраля. а глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер подтвердил эту информацию, заявив, что они имеют доступ ко всей территории Армении, за исключением этого села Неркин Ханд, которое находится в зоне ответственности российских пограничников. Однако через несколько дней в Службе национальной безопасности Армении заявили, что российские пограничники не препятствуют наблюдательной миссии ЕС на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы.

«Могу сказать, что на данный момент наблюдатели ЕС не имеют доступа к селу Неркин Ханд и международно признанной границе с Азербайджаном. Есть такая проблема, и мы ее решим», - сказал Григорян.