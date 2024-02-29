Немецкие военные обсуждали подрыв Крымского моста? Берлин начал проверку

В комментарии ведомства для агентства dpa представитель немецкого Минобороны заявил, что федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «начало все необходимые меры» для проверки инцидента.

1 марта российская пропагандистка, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей передали 40-минутную запись разговора, который состоялся между высокопоставленными офицерами Бундесвера 19 февраля. Изначально была опубликована расшифровка, а затем и аудиозапись разговора нескольких немецких генералов военно-воздушных сил о том, как можно развернуть ракеты Taurus и ударить ими по Крымскому мосту.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что правительство ФРГ должно объяснить слова на записи, иначе будет считать, что Берлин «признает вину».

Минобороны Германии инициировало проверку факта возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ: «Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры».

Газета Bild пишет, что публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост стала «неприятной неожиданностью» для Бундесвера. Как отмечает издание, «многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность».

Bild указала, что Бундесвер «попытался ограничить ущерб» - аккаунты в X, которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.

Газета отметила, что пока неизвестно, как и кому - российским спецслужбам или их партнеру - удалось перехватить разговор немецких военных. Bild обратила внимание, что один из участников находился в отеле в Сингапуре, так что, возможно, в его комнате были установлены прослушивающие устройства или он говорил по незащищенной связи.

Мария Захарова заявила, что решение Бундесвера заблокировать в Х аккаунты является «заметанием следов»: «Это называется «заметать следы». Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»?».