США помогут палестинцам с воздуха

«Нам необходимо сделать больше, и США сделают больше», — заявил он.

Президент США Джо Байден объявил о планах по доставке гуманитарных грузов в Газу по воздуху — их будут сбрасывать на парашютах, сообщает BBC.

Гуманитарные организации раскритиковали идею сброса гумпомощи в Газу с самолетов как дорогостоящую и малоэффективную. «Oxfam не поддерживает американские сбросы гуманитарной помощи, которые в основном призваны очистить совесть высокопоставленных американских чиновников, политика которых способствует продолжающимся зверствам и грозит голодом в Газе», — заявила эта благотворительная организация, по мнению которой, американцам вместо этого следовало бы «перекрыть поток оружия в Израиль».

«Невинные люди попали в страшную войну, не имея возможности прокормить свои семьи… — заявил Байден, — мы должны сделать больше, и США сделают больше».

По данным ООН, почти четверти населения Газы грозит голод на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, вызванного войной.

США — не первые, кому пришла в голову идея доставлять гуманитарные грузы в Газу по воздуху. Днем ранее самолеты ВВС Иордании уже сбросили палестинцам на парашютах 33 тонны медикаментов. По данным газеты Washington Post, иорданские самолеты доставили также партию британских и американских грузов. В аналогичных операциях принимают участие самолеты Франции, Египта и ОАЭ.