«Украинский сценарий» для Израиля? На вопросы Эйнуллы Фатуллаева отвечает специалист в области контрразведки Сергей Мигдаль видео
Журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает работу в горячих точках в Израиле, охваченного новым пожаром войн и геополитических угроз.
Накануне, находящийся в данное время в израильском городе Хайфа журналист побеседовал в студии haqqin.az с известным экспертом в области контрразведки и борьбы с терроризмом Сергеем Мигдалем.
Отметим, что С.Мигдаль консультирует правоохранительные органы Израиля, стран Запада и Евросоюза по вопросам безопасности.
Представляем вашему вниманию видеобеседу.