Журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает работу в горячих точках в Израиле, охваченного новым пожаром войн и геополитических угроз.

Накануне, находящийся в данное время в израильском городе Хайфа журналист побеседовал в студии haqqin.az с известным экспертом в области контрразведки и борьбы с терроризмом Сергеем Мигдалем.

Отметим, что С.Мигдаль консультирует правоохранительные органы Израиля, стран Запада и Евросоюза по вопросам безопасности.

Представляем вашему вниманию видеобеседу.

Не забудьте подписаться на наш Youtube-канал.