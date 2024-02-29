Мамедов убил сожительницу и попросил о снисхождении

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в августе прошлого года в одном из частных домов Баку. Убитая Таджира Салманова была матерью четверых детей, старшему из которых было 12 лет. Женщину убили на глазах у детей.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на днях завершился процесс по делу 35-летнего жителя Евлахского района Теймура Мамедова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы с особой жестокостью.

В результате следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры подозреваемый в совершении преступления Т.Мамедов был задержан. Выяснилось, что это не первое его преступление: ранее Мамедов отбывал тюремный срок за грабеж, наркотики и воровство. Причем убийство он совершил спустя несколько дней после выхода из тюрьмы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.2 и 120.2.4 (убийство на почве хулиганства, с особой жестокостью и общеопасным способом) УК Азербайджана.

Следствию удалось выяснить, что Теймур Мамедов проживал с Таджирой Салмановой в гражданском браке, а убить решил, заподозрив в измене и непристойном образе жизни.

На суде обвиняемый частично признал себя виновным. По его словам, у него якобы «был повод» совершить убийство: «Супруга мне изменила, и я ее убил. Мог убить и ее любовника, но он не виноват. Я не хотел проводить остаток жизни в тюрьме, но придется. А что делать, если застал свою женщину с любовником? У всего есть предел. Я не переживаю за свой поступок. Прошу суд назначить мне мягкое наказание», - сказал Мамедов.

Вместе с тем он отметил, что убил Салманову не на глазах у детей, как заявлялось ранее.

Затем выступил правопреемник потерпевшей, который показал, что Таджира в 13-14 лет вступила в гражданский брак с дальним родственником по имени Байрам, который затем уехал из Азербайджана и скончался. От этого брака у нее родилось две дочери. Затем она сбежала с Теймуром Мамедовым, а дочерей отдали под опеку старшей сестры, проживающей в России. От Мамедова Салманова родила четверых детей. «Таджира с семьей арендовали жилье в Баку. Теймур несколько раз был за решеткой, а она подрабатывала уборщицей, занималась с детьми мелкой торговлей на улице. В семье часто вспыхивали ссоры, так как Теймур был тунеядцем и сидел у гражданской жены на шее. Он был наркозависим и просил у нее денег на дозу. В последний раз отбывал тюремный срок в 2020 году».

Правопреемник запросил пожизненное заключение для Мамедова.

Суд приговорил Теймура Мамедова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет заключения в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительном учреждении строгого режима.