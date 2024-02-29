«Сабах» и «Серхедчи» стартуют в Кубке Азербайджана

Сегодня будут сыграны очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.

В 16:30 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч с участием чемпиона страны «Сабаха» и «Шеки». В 19:30 стартует игра «НТД-ИНДИГО» - «Серхедчи».

Для чемпиона Азербайджана «Сабаха» и «Серхедчи» это будут первые матчи в нынешнем розыгрыше. В прошлом году Кубок завоевала команда «Гянджа».

В первые игровые дни Кубка были зафиксированы следующие результаты:

группа «А» - «Хазри» - «Сумгаит» - 105:81, «Джалилабад» - «Хырдалан» - 84:108, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 87:76, «Хазри» - «Джалилабад» - 86:69

группа «B» - «НТД-ИНДИГО» - «Шеки» - 103:63, «Серхедчи» - «Гянджа» - 99:63.

Турнирное положение:

Группа «А»

1.«Хазри» – 4 очка (2 матча)

2. «Хырдалан» – 2 (1)

3. «Нефтчи» – 2 (1)

4. «Сумгаит» – 2 (2)

5. «Джалилабад» – 2 (2).

Группа «B»

1.«НТД-ИНДИГО» - 2 (1)

2. «Серхедчи» - 2 (1)

3. «Гянджа» - 1 (1)

4. «Шеки» - 1 (1)

5. «Сабах» - 0 (0).

По итогам кругового турнира определятся полуфиналисты.

Согласно регламенту, в Кубке Азербайджана лимит на легионеров более жесткий, чем в чемпионате: на площадке одновременно должны находиться не менее трех баскетболистов с азербайджанским паспортом. Напомним, в матчах чемпионата страны за команду одновременно могут играть три легионера.