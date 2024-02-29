«Сабах» и «Серхедчи» стартуют в Кубке Азербайджана
Сегодня будут сыграны очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу.
В 16:30 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч с участием чемпиона страны «Сабаха» и «Шеки». В 19:30 стартует игра «НТД-ИНДИГО» - «Серхедчи».
Для чемпиона Азербайджана «Сабаха» и «Серхедчи» это будут первые матчи в нынешнем розыгрыше. В прошлом году Кубок завоевала команда «Гянджа».
В первые игровые дни Кубка были зафиксированы следующие результаты:
группа «А» - «Хазри» - «Сумгаит» - 105:81, «Джалилабад» - «Хырдалан» - 84:108, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 87:76, «Хазри» - «Джалилабад» - 86:69
группа «B» - «НТД-ИНДИГО» - «Шеки» - 103:63, «Серхедчи» - «Гянджа» - 99:63.
Турнирное положение:
Группа «А»
1.«Хазри» – 4 очка (2 матча)
2. «Хырдалан» – 2 (1)
3. «Нефтчи» – 2 (1)
4. «Сумгаит» – 2 (2)
5. «Джалилабад» – 2 (2).
Группа «B»
1.«НТД-ИНДИГО» - 2 (1)
2. «Серхедчи» - 2 (1)
3. «Гянджа» - 1 (1)
4. «Шеки» - 1 (1)
5. «Сабах» - 0 (0).
По итогам кругового турнира определятся полуфиналисты.
Согласно регламенту, в Кубке Азербайджана лимит на легионеров более жесткий, чем в чемпионате: на площадке одновременно должны находиться не менее трех баскетболистов с азербайджанским паспортом. Напомним, в матчах чемпионата страны за команду одновременно могут играть три легионера.